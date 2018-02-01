Сводка из зоны АТО за 31 января: версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки в целом зафиксировано 5 обстрелов украинских позиций, 1 украинский военнослужащий погиб, 2 – получили боевые травмы. Об этом сегодня, 1 февраля, сообщили в штабе АТО.

На луганском направлении противник в темное время суток несколько раз из минометов калибром 82 мм и вооружения БМП вел огонь по позициям сил АТО в районе Новоалександровки, а из стрелкового оружия вел обстрел у Станицы Луганской.

Кроме того, подвергая опасности гражданское население, незаконные вооруженные формирования обстреляли окрестности Крымского. 3 мины калибром 120 мм разорвались на участке в пределах этого прифронтового села. По предварительной информации, пострадавших среди мирного населения нет.

На донецком направлении НВФ из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов обстреляли опорные пункты в пригороде Авдеевки. На Приазовье из стрелкового оружия противник нарушал перемирие вблизи Павлополя.

В «ДНР» сообщают, что «украинская армия за минувшие сутки выпустила по населенным пунктам ДНР 519 различных боеприпасов. Украинские силовики вели огонь на донецком и горловском направлениях. При обстрелах применялись БМП, БТР, минометы, гранатометы, крупнокалиберное и легкое стрелковое оружие. Всего за минувшие сутки украинские силовики 12 раз нарушили режим прекращения огня».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики за минувшие сутки 2 раза обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы сел Калиновка и Логвиново. Огонь велся из минометов калибром 82 мм, различных типов гранатометов и вооружения БМП».