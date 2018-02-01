Битва за пенсию: Юристы сгруппировали наиболее уязвимых переселенцев в категории. Новости

В начале своей юридической практики по защите прав переселенцев у правозащитников было небольшое количество дел, которые шли под одной категорией, но, когда их количество увеличилось, их сгруппировали по специфике и подходам к решению. Об этом в эфире ТК «Донбасс» рассказала координатор по вопросам оказания правовой помощи благотворительного фонда «Право на защиту» Юлия Трало.

«Мы выделяем такие категории, как лишение пенсий переселенцев, которые переехали и проживают здесь, и по каким-либо причинам не прошли то ли идентификацию, то ли покидали на более, чем 60 дней подконтрольную Украине территорию, но вернулись и здесь живут, могут пройти проверку и подтвердить свое место проживания», – говорит она.

По ее словам, вторая категория – это люди, которые ранее были переселенцами, зарегистрировались, но потом уехали и больше не имеют возможности вернуться. «Зачастую это люди очень преклонного возраста, это люди одинокие, люди с тяжелыми болезнями, которые уже физически не могут пересечь линию разграничения, особенно если это в Луганской области, где нет даже транспортного коридора, и чтобы попасть на подконтрольную территорию нужно физически преодолеть полуразрушенный мост», – продолжает юрист.

Третья категория переселенцев, чьи права защищают юристы, это престарелые пенсионеры, которые не могут самостоятельно о себе позаботиться. «Это старенькие, немощные, немобильные люди, которые такими были уже на момент возникновения конфликта и, соответственно, они ни разу не выезжали и не получают свою пенсию с того момента, как прекратили выплаты в июне-июле 2014 года», – отметила Трало.

К четвертой категории юристы относят «молодых пенсионеров», отстаивающих свои права на пенсию в Украине. «Это люди, которые работали в тяжелых, опасных условиях. Речь идет о спецпенсиях. Это пенсии тех, кто работал по профессиям и работах, предусмотренных списками 1 и 2. Для жителей Донбасса это много о чем говорит, потому что преимущественное большинство задействованы именно на таких специфических специальностях, и ввиду тяжкого труда имеют право на льготную и досочный выход на пенсию. Речь идет не о прекращении, а о не назначении таких пенсий», – рассказала правозащитница.

Она добавила, что самая «молодая» категория пенсионеров – это экс-переселенцы. «Люди, которые переехали, сами или их дети купили здесь недвижимость и сменили прописку для того, чтобы, как они сами говорят, чтобы не быть людьми второго сорта, чтобы быть, как все остальные пенсионеры, чтобы обслуживаться в любом банке, ездить по территории Украины, не отчитываться о том, где они, не ждать проверок и не проходить достаточно унизительные идентификации», – сказала Трало.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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