Путин – из гильз, Трамп – из монет: Украинские художники в США создали еще один портрет (Фото). Новости

В Нью-Йорке (США) украинские художники Мария Марченко и Даниэль Грин представили портрет американского президента Дональда Трампа, выполненный из монет, под названием «Лицо денег». Об идее создания произведения в эфире телеканала «112 Украина» рассказала соавтор картины Дарья Марченко.

«На деньгах много лиц президентов – людей, которые своей честью и достоинством заслужили место на этих монетах, потому что это как символы наций, это светоч, который люди хотят видеть постоянно. Деньги связаны с добродетелями, но они не наделяют ними владельца», – говорит она.

Над картиной художники работали три месяца, использовали в основном американские монеты мелкого номинала, а пиджак президента США выполнен покерными фишками. При различном освещении выражение лица на картине может меняться.

Как сообщалось ранее, в Украинском институте Америки (Нью-Йорк, США) проходила выставка под названием «Пять элементов войны», в числе экспозиций которой был двухметровый портрет президента Российской Федерации Владимира Путина, выполненный украинскими художниками из гильз, собранных на Донбассе. Картина называется «Лицо войны».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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