Переселенцам становится сложнее решить проблемы выплат на досудебной стадии, – юрист. Новости

Общение с чиновниками для решения проблем с социальными выплатами или других вопросов по защите своих прав нужно переводить в официальную плоскость, так будет легче доказать свою правоту в суде, потому что в последнее время становится сложнее добиться решения какой-то проблемы на досудебной стадии. Об этом в эфире ТК «Донбасс» рассказала координатор по вопросам оказания правовой помощи благотворительного фонда «Право на защиту» Юлия Трало.
«С каждым месяцем все сложнее и сложнее добиться решения какой-то проблемы на досудебной стадии. И то, что в первую очередь советуют юристы, общение с чиновниками нужно перевести в официальную плоскость. В плоскость того, что регулируется законом "Об обращении граждан"», – говорит она.
Правозащитница также дала несколько рекомендаций по общению с чиновниками. «Общаться или на личном приеме, где суть обращения будет зафиксирована, или обращаться письменно – с письменным обращением в двух экземплярах, подаешь один, просишь поставить отметку на своем экземпляре, чтобы в любой момент можно было подтвердить, что действительно подавал это обращение и ждешь на него в установленный срок ответ», – сказала Трало.
Она отметила, что бывают случаи, когда людям отказывают в приеме обращений. «Тогда у нас есть почта, можно отправить письмо с уведомлением и описью вложения. О его доставке придет уведомление и это тоже будет подтверждением», – добавила юрист.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
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