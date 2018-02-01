Переселенцы требуют компенсации за разрушенное в Песках жилье (Фото). Новости

В соседнем Нетайлово, расположенном в 15 км от аэропорта Донецка, живут жители разрушенного боевыми действиями прифронтового села Пески (Донецкая обл.). Люди пытаются добиться от государства компенсации за потерю жилья, но при этом не теряют надежды вернуться в свои дома.

По словам одной из переселенок Людмила Ведькал, в 2014 году, когда начались интенсивные обстрелы, жители Песок бросили свои дома и квартиры и перебрались в соседние села в поисках пригодного жилья. «Кто был в чем – хватали детей и ехали, кто в Донецк, кто – в Мариуполь. От обстрелов. Квартиру закрыли, сели в машину, поехали в сторону Мариуполя. В Мариуполе мы побыли три дня и назад уже этой же дорогой мы не могли вернуться, мы поехали через Курахово и здесь [в Нетайлово] остались», – вспоминает женщина.

В селе Нетайлово и соседнем поселке Первомайское сейчас проживает 170 бывших жителей Песок. Среди них и Иван Заратуйченко. Мужчина вспоминает, как вывозил вещи из дома под обстрелами, после обстрелов он теперь плохо слышит. «Снаряд взорвался, 6 метров от меня, меня ранило в руку. Сотни снарядов взрывались, а мы вывозили все. Я на велосипеде вывозил эти все тряпки, то, что мог вывезти», – рассказывает он.

Жители Песок требуют компенсацию, проведения экспертной оценки поврежденных домов и доступ в свое жилье, но не могут добиться, чтобы их признали пострадавшими от боевых действий, так как их разрушенное жилье находится в зоне обстрелов, и оценить ущерб пока невозможно. «Мы понимаем, что война, что там нельзя ничего делать, но у нас должны быть какие-то гарантии, что мы восстановим», – считает Заратуйченко.

По мнению Людмилы Ведькал, решить их проблему помогла бы военно-гражданская администрация. «Чтобы она была на несколько поселков – на Опытное и на Пески», – говорит женщина.

Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский же не считает, что создание военно-гражданских администраций поможет решить проблемы людей. «Мы должны работать над созданием рабочих мест, над многими другими вещами, а просто говорить – признайте нас зоной АТО, участниками АТО, платите нам компенсации и так далее, извините, это чистой воды патернализм и ничего другого нет», – заявил он.

По словам советника министра социальной политики Александра Ворошкова, пострадавшие жители могут обращаться в суд. «Можно воспользоваться Кодексом гражданской защиты, там все прописано и есть процедура. Она, к сожалению, не очень работает, и не очень быстрое судебное решение будет. Самое главное – собирать и хранить все документы, следить за изменением в законодательстве, и понимать, что бывает, что долго запрягают, но потом быстро едут», – сказал он.

Переселенцы же не теряют надежды вернуться в Пески. «Мы все равно вернемся домой. Нам предлагают, допустим: "Что вы здесь сидите? Вот на половине Украины у нас сколько брошенных сел, езжайте туда жить". Простите, как жить? Оттуда же, наверное, почему-то люди уехали», – отметила Людмила Ведькал.

По видеосюжету «Общественного ТВ Донбасса» Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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