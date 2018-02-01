Красный Крест продолжит помогать жителям Донбасса в 2018 году. Новости

Красный Крест увеличил финансирование и продолжит помогать Донбассу в 2018 году. Об этом сообщил глава делегации Международного Комитета Красного Креста в Украине Алан Эшлиман.

«Красный Крест продолжает работать очень тщательно на Донбассе. Украина является девятой по важности для Международного Комитета Красного Креста. В 2018 году мы продолжаем нашу работу, мы даже увеличили на 10% стоимость нашей операции в Украине. Для нас очень важно, чтобы на международном уровне понимали, что кризис на Донбассе не закончился, что он продолжается и что люди от этого продолжают страдать», – сказал он.

По видеосюжету «Общественного ТВ Донбасса» Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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