Бельгия поможет восстановить бельгийское историческое наследие на Луганщине. Новости

Сегодня, 1 февраля, министр-советник посольства Королевства Бельгии в Украине посетил Луганщину. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

В состав делегации, кроме министра-советника посольства Королевства Бельгии в Украине Мишеля Версаля, вошли руководитель художественного направления Украинского кризисного медиацентра Леонид Марущак, региональный координатор проекта «Музей открыт на ремонт» Евгения Калугина, ассистент по развитию проекта UCBI Ирина Иванова.

Визит в Луганскую обл. осуществлен по случаю открытия «Архитектурно-строительного бассейна "Северодонецк"» и выставки «Строительное бельгийское наследство Лисичанска конца XIX – начала ХХ вв.».

Делегация встретилась с областным руководством, во время встречи присутствующие обсудили социально-экономические вопросы и гуманитарную ситуацию в регионе, дальнейшие перспективы развития области.

Заместитель председателя облгосадминистрации Ольга Лишик обратилась к Мишелю Версалю относительно оказания помощи и поддержки посольства Королевства Бельгии в Украине в части реновации и восстановления исторического наследия Королевства Бельгии на Луганщине. Мишель Версаль поддержал данную инициативу, и отметил, что этот вопрос требует дальнейшего обсуждения.

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