72 часа на подконтрольной: Юрист о страшилках пенсионного туризма переселенцев. Новости

Среди пенсионеров-переселенцев часто появляются различные слухи о возможных причинах лишения социальных выплат, зачастую они не соответствуют действительности. Об этом в эфире ТК «Донбасс» рассказала координатор по вопросам оказания правовой помощи благотворительного фонда «Право на защиту» Юлия Трало.
«Каждая процедура обрастает слухами, в частности, например, летом 2017 года активно муссировался факт о том, что для того, чтобы ты считался таким, который выехал на подконтрольную территорию, надо обязательно пробыть здесь 72 часа. Люди обрывали телефон с вопросом – а правда ли? Получали ответ – нет», – говорит она.
По ее словам, для назначения и получения социальных выплат не имеет значения, сколько времени человек находится на подконтрольной Украине территории, имеет значение пребывание на неподконтрольной. «Слухи о 72 часах добавили нервных переживаний людям… Наиболее распространенная причина приостановки выплат пенсий пенсионерам – это их поездка на неподконтрольную территорию и пребывание там более 60 дней», – сказала Трало.
Она добавила, что вопрос о 60 днях сначала был нормативно урегулирован в законе о переселенцах. «Здесь шла речь о том, что человек, который более 60 дней не пребывает на подконтрольной территории он может быть лишен справки переселенца. В отдельных случаях, если человек предупредит, что у него какая-то особая ситуация, этот срок может продлеваться до 90 дней», – отмечает юрист.
Правозащитница также сообщила, что в 2015 году не существовало Постановления Кабинета министров №365, поэтому норма о 60 днях касалась исключительно справки переселенца, ее аннулирования. «Постановление уже вышло и было принято гораздо позже. Мы прекрасно понимаем, что никакие нормативные акты обратной силы не имеют», – добавила она.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
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