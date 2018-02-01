На Луганщине рассказали, как решат проблемы с жильем переселенцев-участников АТО. Новости

На Луганщине для обеспечения жильем участников АТО, которые имеют статус переселенцев, утвержден ряд программ. Об этом сегодня, 1 февраля, сообщил заместитель председателя облгосадминистрации Юрий Клименко (на фото), передает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.
По словам Юрия Клименко, сегодня на Луганщине действует ряд региональных целевых программ, предусматривающих улучшение жилищных условий для переселенцев из числа участников АТО.
В частности, утверждены региональные целевые программы по поддержке и адаптации внутренне перемещенных лиц в Луганской области на 2017-2018 годы; жилищного кредитования участников Антитеррористической операции и членов их семей в Луганской области на 2017-2021 годы, а также поддержки индивидуального жилищного строительства в селе и улучшения условий жизнеобеспечения сельского населения «Собственный дом» на 2017-2022 годы.
Также, согласно решению Рубежанского городского совета, объект незавершенного строительства – жилой дом в 7-м микрорайоне Рубежного, и объект недвижимого имущества – общежитие, расположенное по ул. Чехова, передаются в общую собственность территориальных громад сел, поселков, городов Луганской области для проведения комплекса строительных работ и ввода их в эксплуатацию. После этого будет решаться вопрос о предоставлении жилья внутренне перемещенным лицам.
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