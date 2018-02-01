В Славянске переселенцы намерены отстаивать свои избирательные права в суде. Новости

Лариса Егорова переехала в Славянск из Ясиноватой четыре года назад. За это время она открыла свой собственный бизнес и обустроила быт, решив, что этот город теперь станет ее новым домом. Появилось желание участвовать и в политической жизни Славянска, но это оказалось невозможно.

«Прошло четыре года, люди страдают, живя не дома. Все это очень и очень прискорбно. Сейчас народ, конечно, изменился, как и наша страна. Во всяком случае народ, который уже выехал, уже бы проголосовал, но, к сожалению, нам этого не дают сделать», – говорит женщина.

За четыре года многие вынужденные переселенцы нашли себе жилье и работу, но есть проблема, которая все еще не решена – их голоса на местных выборах остаются потерянными.

В марте 2017 года в Верховную Раду был подан законопроект №6240 «Об обеспечении доступа к избирательным правам внутренне перемещенных лиц и других мобильных внутри страны граждан». Согласно документу, в случае его принятия переселенцы и трудовые мигранты смогут изменить место избирательного адреса и проголосовать там, где они проживают, а не там, где они зарегистрированы.

По словам народного депутата Украины Натальи Веселовой, политики никак не могут определиться, хотят ли они видеть в качестве своего электората переселенцев, которые сейчас фактически лишены своих политических прав. «Проблемы людей – самые актуальные, но они никому не интересны, и никто не хочет их решать», – сказала она.

Правозащитница Елена Солошенко утверждают, что народные депутаты опасаются, что переселенцы отрицательно повлияют на их рейтинги. «Они не приняли во внимание адрес именно фактического проживания. Они побоялись, что будет какой-то диссонанс, что люди будут голосовать несколько раз», – говорит она.

Единственная возможность для переселенцев проголосовать на местных выборах – это обратиться в суд. А избирательных прав лишены около 2 млн переселенцев. Именно это намерены сделать переселенцы в Славянске. «Собралась такая община наших донецких, которые переехали в этот город. Мы будем, каждый за себя, конечно, пытаться подавать в суд и отстаивать свои права», – заявила Лариса Егорова.

По видеосюжету «Общественного ТВ Донбасса» Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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