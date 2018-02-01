Чиновники чаще лишают пенсий переселенцев, путая их с таким правом в соцвыплатах, – юрист. Новости

Большинство судебных исков переселенцев касается нарушений прав, закрепленных законом и Конституцией Украины, о выплатах пенсий. О судебной практике в этом вопросе в эфире ТК «Донбасс» рассказала координатор по вопросам оказания правовой помощи благотворительного фонда «Право на защиту» Юлия Трало.

«Пенсия – это не социальная выплата, это имущественное право, что закреплено и нормами международного права. Но в Постановлении №365 были смешаны социальная выплата и пенсия. По практике работы за 1,5 года все больше чиновников стали приравнивать пенсии к социальным выплатам – говорит она.

По ее словам, в пенсиях и адресной помощи переселенцам есть значительные отличия. «Если адресная помощь, как социальная выплата, – это добрая воля государства, предусмотренная постановлением Кабинета министров, она не гарантирована никаким законом и Конституцией. Поэтому Кабмин волен увеличить размер адресной помощи определенной категории населения, или уменьшить, или убрать ее», – продолжает Трало.

Правозащитница напомнила, что если до 2016 года адресную помощь имели право получать переселенцы, у которых осталось на неподконтрольной Украине территории жилье, то после вступления в силу Постановления №365 люди были лишены такой социальной выплаты. «Здесь – неоспоримо. Но пенсия – это выплата, гарантированная Конституцией, гарантирована законом. В самом законе написано, что все условия выплаты пенсий, начисления, остановки предусматриваются именно этим законом, и любые изменения в этом законе могут быть сделаны только путем изменений в Основной закон», – сказала Трало.

Она отметила, что Конституция Украины не претерпела изменений в отношении переселенцев о выплатах пенсий. «К счастью, не выделена такая категория. Наша правовая позиция – это апеллирование к тому, что Конституция и закон имеют выше юридическую силу, нежели Постановление Кабмина», – добавила юрист.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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