В «ДНР» к 12 годам приговорили эпатажного журналиста-«ополченца», – соцсети. Новости

«Суд ДНР» приговорил к 12 годам лишения свободы эпатажного журналиста из Горловки Алексея Петрова, более известного под псевдонимом Изя Кацман. Об этом сегодня, 1 февраля, сообщают пользователи соцсетей.

«У нас в республике запрещено говорить правду, иначе заподозрят в террористической деятельности и посадят на подвал. "Найдут" наркотики, оружие, взрывчатые вещества и т.д. Подобная ситуация произошла с Алексеем Петровым (Изя Кацман) – дали 12 лет за разжигание межнациональной розни и хранение наркотиков», – пишет автор поста.

Пользователи в соцсетях активно делятся этим сообщением. Также местные жители сожалеют об аресте Петрова:

Татьян: «Напомнили о наших ребятах в застенках Л/ДНР(((... Значит, Изе дали 12 лет?! Зато тем, кто служил у укров, Басурин предлагает переходить в НМ, а прежде Захарченко обещал амнистию служившим у них»;

Елена: «Вы не понимаете, сейчас их амнистируют, а потом по-тихому уберут»;

Станислав: «Очень жаль Изю».

Ранее в соцсетях сообщалось, что Петров был арестован «МГБ ДНР» в начале ноября 2017 года, его подозревали в хищении гуманитарной помощи, предназначенной для «армии ДНР» (якобы передаваемый из России он пускал в продажу), хранение наркотиков и «разжигание национальной розни».

Петров также известен как ярый критик нынешней «администрации» Горловки, в частности, «мэра» Ивана Приходько. В своих публикациях он отмечал, что его даже вызывали «на ковер» в «МГБ ДНР», где он давал подписку не критиковать публично Приходько. Однако Петров не долго смог выдержать «молчания», и продолжил обличать как горловскую «администрацию», так и иных «властителей ДНР». После этого и началась ответная волна в соцсетях против Петрова, все чаще появлялись посты, разоблачавшие уже самого «экс-ополченца»: что, мол, вообще не «служил», что хранит оружие, что использовал собственные связи в России для сбора гумпомощи, которую на самом деле распродавал в Горловке. В принципе, все эти «вбросы» и стали основой дальнейшего «уголовного дела» против Петрова.

Отметим, что Алексей Петров окончил журфак Московского государственного университета, до 2014 года пробовал себя в горловской журналистике, был известен своей эпатажностью. Из-за своего «проблемного» характера сменил ряд изданий Горловки. Весной 2014 года стал участником незаконных вооруженных формирований: вошел в «бригаду Беса» (Игоря Безлера, предводителя горловского «ополчения») и участвовал практически во всех захватах в городе. Впоследствии Петров, как сообщают СМИ, стал одним из приближенных к «Боцману», который после ухода «Беса» из «ДНР» некоторое время «правил» городом.

Читайте также: