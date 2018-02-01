В Украине нашли фермы криптовалют для финансирования «ДНР/ЛНР» (Фото, Видео). Новости

В Киеве, Черкассах и Киевской области провели обыски и изъяли оборудование по добыче и обналичиванию криптовалюты, которой финансировали закупку оружия и военной экипировки для «ДНР» и «ЛНР». Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 1 февраля, в ходе брифинга рассказал главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос (на фото).

«Сегодня до обеда закончены ряд обысков в городе Киеве, Киевской области и городе Черкассы, по результатам которых была прекращена деятельность, связанная с использованием оборудования для добычи криптовалюты, часть средств которых через электронные кошельки QIWI и "Яндекс.Деньги", которые официально запрещены на территории Украины, направлялись для финансирования незаконных вооруженных формирований "ЛНР/ДНР" именно для закупки военной экипировки, снаряжения, оружия и боеприпасов», – говорит он.

По его словам, по результатам обысков в Киеве на одном из предприятий было изъято оборудование и документация. «На нескольких площадках нескольких этажей было изъято более 400 ферм для майнинга криптовалют, более 1000 блоков питания, более 1000 видеокарт, около 1000 жестких дисков и около 500 материнских плат, ноутбуки, системные блоки, документы, в том числе те, которые подтверждают перечисление средств на территорию с банковскими реквизитами Российской Федерации», – продолжил Матиос.

Военный прокурор сообщил, что в Черкассах правоохранители выявили несанкционированную врезку в общую электросеть, электронные счетчики, по которым зафиксировали уклонение от уплаты за электроэнергию в размере около 800 тыс. грн в месяц. «Следствием установлена личность особы, которая организовала это так называемое производство, получены данные о круге лиц, которые способствовали незаконному ввозу товаров двойного назначения. Сейчас принимаются меры по установлению местанахождения организатора этой незаконной сделки, а также его доставки в органы досудебного расследования», – сказал он.

Фото: Служба безопасности Украины

Военный прокурор также продемонстрировал видео обысков мест, где изготавливался биткойн.

Видео: Служба безопасности Украины