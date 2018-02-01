В Донецке трамвай развернуло по разным колеям (Фотофакт). Новости

В Донецке на Рутченково (Кировский район) на разворотном кольце трамвая произошло ЧП – тремвай развернуло поперек рельсов. По словам очевидцев, похоже на то, что стрелка самопроизвольно перевелась, и первая пара колес поехала прямо, а вторая налево. Об этом пишут пользователи соцсетей.
Дончане в юмором обсуждают произошедшее:
- Александр: «Суровый донецкий трамвай умеет ехать сразу по двум дорогам. Передними колесами по одной колее, а задними по другой. Недалеко, правда... Страна чудес, и мтс там берет, и трамваи по двум дорогам ездят»;
- Aleksandr: «Заколдованное место»;
- Гайкарам: «В 12 там был, так бы тачку мою жахнуло...Я там парковался на сугробе. Места не было. Народу, видать, утром нехило вообще»;
- Федор: «Полицейский разворот на трамвае»;
- Ростислав: «Донецкий дрифт».
Напомним,что именно в этом районе города можно попробовать дозвониться на телефоны неработающего украинского мобильного оператора. Так, в Донецке после исследования крыш многоэтажек микрорайона Текстильщик, новыми объектами изучения на предмет связи стали мосты и путепроводы. Жители отмечают, что хороший сигнал есть в Кировском районе на Рутченковском мосту (железнодорожная станция «Рутченково») и Лидиевском мосту (железнодорожный мост при въезде в поселок Лидиевка).
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