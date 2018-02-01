В Донецке трамвай развернуло по разным колеям (Фотофакт). Новости

В Донецке на Рутченково (Кировский район) на разворотном кольце трамвая произошло ЧП – тремвай развернуло поперек рельсов. По словам очевидцев,

«Суровый донецкий трамвай умеет ехать сразу по двум дорогам. Передними колесами по одной колее, а задними по другой. Недалеко, правда... »;

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Федор: «Полицейский разворот на трамвае»;

Ростислав: «Донецкий дрифт».

Напомним,что именно в этом районе города можно попробовать дозвониться на телефоны неработающего украинского мобильного оператора. Так, в Донецке после исследования крыш многоэтажек микрорайона Текстильщик, новыми объектами изучения на предмет связи стали мосты и путепроводы. Жители отмечают, что хороший сигнал есть в Кировском районе на Рутченковском мосту (железнодорожная станция «Рутченково») и Лидиевском мосту (железнодорожный мост при въезде в поселок Лидиевка).

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