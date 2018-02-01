В Донецке произошло покушение на «министра обороны ДНР» (Фото). Новости

Сегодня, 1 февраля, в Донецке стреляли по зданию «минобороны ДНР». Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Первые обвинения, традиционно, что обстрел провела украинская ДРГ. «Группа диверсантов совершила покушение на министра обороны ДНР Владимира Кононова», – пишут в Telegram-канал WarGonzo, который освещает вооруженный конфликт на Донбассе.

По данным авторов канала, злоумышленники обстреляли из гранатомета здание «минобороны ДНР» и целились в окно помещения, которое занимает Кононов.

Пострадали первый и третий этаж здания.

Выстрел был произведен с расстояния около 50-70 метров. «Диверсанты отработали из гранатометов», – сообщают в соцсетях.

Позднее на «официальных ресурсах ДНР» сообщали, что пострадавших нет. «По зданию минобороны ДНР был произведен выстрел из гранатомета. Это произошло в 19:00», – отметили в «оперативном командовании ДНР». Более подробная информация уточняется. B «командовании ДНР» произошедшее охарактеризовали как террористический акт.