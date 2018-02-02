В Донецке не хватает 40% дворников, 70% уборщиков. «Мэр» объяснил – почему. Новости

В неподконтрольном Донецке жилищные организации до сих пор испытывают дефицит кадров. Об этом в интервью местной газете сообщил «мэр» Алексей Кулемзин.

Он отметил, что заработки в сфере ЖКХ невысокие, и желающих устроится на эту работу крайне мало.

«При нормативной численности дворников 2022 человека, у нас работают всего 1190. То есть дворниками мы укомплектованы всего на 59%. Для обслуживания жилого фонда нам требуются 1084 уборщика лестничных маршей, а фактически их всего 323, то есть 30% от необходимого. Мы пытаемся исправить ситуацию за счет расширения зоны уборки, однако полностью это проблемы не решает», – констатировал Кулемзин.

Он дополнил, что на сегодня 60% дворников и уборщиков являются пенсионерами по возрасту или инвалидами.

А при этом, по словам «мэра», уборка подъездов и придомовой территории должна производиться, причем регулярно, т.к. эта услуга включена в тариф на квартплату. «Уборка подъездов должна производиться работниками жилищных организаций по графику, независимо от погодных условий. К сожалению, у нас не всегда и не везде есть возможность предоставлять данную услугу в полном объеме… В случаях, когда уборка подъездов в доме не производится, жилищные организации выполняют перерасчет квартплаты в сторону уменьшения», – сказал Кулемзин.

Чтобы хоть как-то справиться с ситуацией к уборке подъездов и дворов через городской Центр занятости привлекаются временные рабочие. В прошлом году для выполнения данных работ ежедневно задействовались дополнительно от 190 до 230 человек. Но это тоже не спасает ситуацию.

Отметим, что на нехватку кадров в сфере ЖКХ «мэры» Донецка жалуются на протяжении трех лет. Как отмечалось ранее, дворники – самая востребованная здесь профессия. На эту должность мало кто хочет идти из-за уровня заработной платы. «Мы работаем с 5 утра до 12-ти, половины первого… Я получаю 3600 руб. (1900 грн по местному курсу, – прим.) зарплаты – на что ее хватит? Ни на что. Так, получил – пошел, отдал долги, немного скупился, и опять ждешь, когда ее тебе выдадут. Ну, и на что? Если уголь [для отопления] сейчас стоит 3 тыс. руб. тонна, а мне их три нужно купить», – рассказала дворник из Иловайска Татьяна Стельмах.

В июне 2017 года в центральном Ворошиловском районе Донецка нехватка дворников по штату достигает 40%. Ситуацию усугубляет высокая текучка кадров. Чтобы удержать людей на местах, возобновили форму предоставления служебного жилья, но в «специфической» форме. «Раньше на эти нужды (спецжилье, – прим.) выделялось 2% вводимого жилья, сейчас, к сожалению, – ноль. Мы нашли выход. У нас есть оставшиеся без арендаторов помещения. Те из них, которые можно переоборудовать под квартиры, мы приспособили для проживания. Таким образом у нас появились 3 служебные квартиры. Такое жилье – надежный способ удержать людей на 10 лет», – сказал директор «службы единого заказчика» Ворошиловского района Леонид Подставной.

По информации «мэра» Донецка, с начала военных действий на рабочем месте погиб один дворник – Владимир Скорых, который трудился в Ворошиловском районе.

Читайте также: