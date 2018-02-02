Сладкая вата и шарик: В «ДНР» таки открывают сеть «Амстор сити» (Фото). Новости

Сегодня, 2 февраля, в неподконтрольном Донецке на место известной с мирного времени сети супермаркетов «Амстор» заходит новая – «Амстор сити» («Амстор city»). Об этом свидетельствуют билборды, которыми оклеен город.

Судя из рекламы, пока запускают 5 супермаркетов в Донецке (на месте бывших «Амсторов») и один – в Горловке. Процесс «праздничных открытий» растянется на два дня: 2 февраля – в Донецке и и 3 февраля – в Горловке. «В подарок каждому ребенку – сладкая вата и шарик», – уточняет постер.

Фото «Донецких новостей»

Как отмечается в сообществе «О ДНР» сети Livejournal, «Амстор сити» – это новая структура, которая контролируется «министром доходов и сборов ДНР» Александром Тимофеевым («Ташкент») и Игорем Сосновским (бывший советник экс-премьер-министра Украины Николая Азарова). «Последний обеспечивает финансовую и организационную сторону всей схемы. Документы по "Амстор сити" оформлены на Соболь Юлию Алексеевну, так же как и два ресторана быстрого питания "ДонМак" (на Крытом рынке и на площади Ленина). Юлия Алексеевна Соболь – подружка жены Сосновского, на которую он оформляет свои левые (не угольные) активы в ДНР. Все бы было тихо-мирно и никто бы этого ни когда не узнал, не будь Юлия Алексеевна так разговорчива и откровенна со своими дружками, крутящимися вокруг нее в поисках заработка», – говорится в посте.

Здесь же отмечается, что, как и в ситуации с «ДонМак’ом», в «Амстор сити» Сосновский выступает стороной финансирующей и организовывающей все предприятие, «а Ташкент, соответственно, имеет гешефт с обеспечения беспрерывной и беспроблемной работы».

При этом изначально при «повальном» закрытии торговых точек «Амстора» в конце прошлого года уже шла речь о приходе «Амстор сити». Но отмечалось, что это будет российская сеть.

«Слух по Донецку о появлении россиян, заходящих в "Амстор", не беспочвенный. Как и в любом своем деле, Игорь Святославович очень осторожен, поэтому, нанимаются люди в Москве, приезжающие в Донецк для организации и курирования активов. Этим делается еще одна нужная составляющая – информационная, слухи о том, что заходят россияне, но ихтамнет», – уточняется в публикации сообществе «О ДНР».

Как сообщалось ранее, «Амстор» – до недавнего времени самая мощная сеть в «ДНР», оставшаяся с «мирных» времен. У сети было два собственника, один из которых перерегистрировал предприятие на подконтрольной Украине территории. Второй оказался «преданным ДНР» и, воспользовавшись ситуацией, в 2014 году стал самостоятельно работать на оставшихся торговых площадках. Особенность «Амсторов» – работают только в своих отдельно построенных зданиях, не «въезжают» в готовые помещения, например, торговых центров.

До начала военных действий на Донбассе насчитывалось 18 точек «Амстора». В 2014 году уже при «ДНР» работало 11 супермаркетов сети. Однако только весной 2017-го закрылись сразу три точки в Донецке:

в Калининском районе по пр. Ильича, 93д;

в Куйбышевском районе по ул. Соколиная;

в Петровском районе по ул. Добровольского.

В «ДНР» проблемы у «Амстора» начались с июня 2017 года, что совпало с заходом российских сетей, работающих здесь «под прикрытием». Так, в июне «генпрокуратура ДНР» начала процесс против «Амстора» по проспекту 301-й Стрелковой дивизии в Пролетарском районе Донецка. Также на грани закрытия был самый крупный по площади супермаркет в городе Макеевке.

В Калининском районе Донецка на пр. Ильича, 93д на месте «Амстора», открылся «пророссийский» супермаркет «Семерочка».

В декабре 2017 года закрылись наиболее крупные точки: «Амстор» на цирке, на Щетинина, на проспекте Таманский, чуть ранее закрылся «Амстор» в микрорайоне Магистральный (район железнодорожного вокзала). Продолжали «еле-еле» держаться «Амсторы» на проспектах Ильича и Шевченко.

Дончане отмечали, что все небольшие по площади «Амсторы» уже разобраны, в основном, в них заехала сеть «Семерочка» (аналог российской «Пятерочки»), но встречается и «Наш маркет». Кто решится заехать в крупные по площади супермаркеты еще в декабре было вопросом, хотя уже начали ходить слухи о неком «Амстор сити».

Справка «ДН»: Сосновский Игорь Святославович родился в 1976 году в Донецкой области. Образование высшее: в 1998 году – Донецкий государственный университет по специальности «Финансы и кредит», квалификация «экономист».

С 2010 года по сентябрь 2011 года работал на руководящих должностях в ГНА Украины. Затем – советник премьер-министра Украины Николая Азарова. С 2013 года – первый заместитель начальника управления в Миндоходов и сборов Сумской области (Россия).

Читайте также: