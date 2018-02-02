На Востоке Украины 80% жителей выше ценят свободу, чем безопасность, – опрос. Новости

Украинцы ценят свои права и свободы, но плохо ориентируются в содержании и происхождении прав человека, а также в сущности механизмов. Об этом говорится в исследования, проведенном фондом «Демократические инициативы» по заказу Программы развития ООН в Украине в сотрудничестве с ОО «Центр информации о правах человека» и офисом Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Первое место в рейтинге важнейших прав в Восточном регионе, включая Днепропетровскую область, заняло право на жизнь. Среди других приоритетных прав – право на социальное обеспечение, право на жилье и право на образование, что характерно для Украины в целом.

По словам координатора проекта Программы развития ООН в Украине Светланы Колышко, исследование показало приоритетность социально-экономических прав для населения страны. «Стоит заметить, что право на жизнь очевидно воспринимается украинцами как социальные права, хотя на самом деле его содержание касается скорее случаев лишения жизни, а не обеспечение его социальных условий», – сказала она.

Представитель ООН добавила, что украинцы не получают надлежащей информации о правах человека из официальных и проверенных источников. «И соответственно, возможно, это немного искажает понимание, как защищать свои права. Потому что люди не совсем понимают, какие есть правозащитные механизмы, как ими пользоваться», – отметила эксперт.

Согласно рейтингу ценностей, важными для 80% опрошенных жителей Востока являются свобода, для 66% – справедливость и безопасность. Кроме того, 40% респондентов готовы терпеть материальные трудности ради сохранения своих прав. По этому показателю Восток уступает только Донбассу, где ради своих прав готовы терпеть материальные трудности более 50% респондентов.

Как рассказал аналитик фонда «Демократические инициативы» Андрей Сухарина, немного выше, чем в целом по Украине, оценили жители Востока уровень соблюдения своих прав. «По стране оценка каждой из категорий прав является средней или ниже средней, но не достигает и 3-х баллов из 5-ти. Соблюдение базовых прав – права на жизнь, личную свободу, свободу слова, убеждений, передвижения, доступа к информации – в Восточном регионе оценили на 3,11 балла, политических прав на 3,17, культурных – 3,27, социальных и экономических – 2,41, экологических – 2,43 балла», – сказал он.

Социологическая кампания в конце 2017 года охватила 2 тыс. респондентов из всех областей Украины, кроме неподконтрольных территорий.

Источники: «9 канал», www.gorod.dp.ua Материал подготовлен РПД «Донецкие новости»

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