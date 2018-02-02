Защита прав и отношение к амнистии на Востоке Украины, – исследование. Новости

На Востоке Украины 12% респондентов заявили, что защищают свои права собственными силами, в том числе с применением оружия, что выше 8% показателя в целом по Украине. Об этом говорится в исследовании, проведенном фондом «Демократические инициативы» по заказу Программы развития ООН в Украине в сотрудничестве с ОО «Центр информации о правах человека» и офисом Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, которое представили в Днепре.

Среди основных способов, к которым прибегали жители Восточной Украины для защиты нарушенных прав:

обращение в суд – 29%;

обращение в полицию – 23%;

обращение к местной власти – 15%;

собственными действиями, включая использование оружия – 12%.

Как отметила председатель правления ОО «Центр информации о правах человека» Татьяна Печончик, это заметно отличает Восточный регион от Запада и Центра Украины, где наиболее популярным способом защиты своих прав является обращение к родственникам и знакомым – 55% и 26% опрошенных в этих регионах соответственно. «В восточной Украине к использованию неформальных связей с целью отстаивания своих прав прибегал только каждый десятый житель, который пытался защитить свои права», – сказала она.

По данным исследования, на Востоке заметно преобладает позиция жителей о невозможности оправдания преступлений, совершенных военными во время боевых действий на Донбассе.

Как рассказал аналитик фонда «Демократические инициативы» Андрей Сухарина, респонденты признают наличие определенных смягчающих факторов, но не одобряют применение пыток к врагам в зоне боевых действий. «Чем ближе к линии конфликта, чем ближе к активным военным действиям, тем респонденты меньше пытаются оправдывать преступления, совершенные во время войны, пытаются оправдывать пытки во время войны. Мы должны признать ценность, в независимости война или не война, определенные вещи должны быть фундаментальными. И о них важно говорить, в частности относительно соблюдения прав человека», – сказал он.

Социологическая кампания в конце 2017 года охватила 2 тыс. респондентов из всех областей Украины, кроме неподконтрольных территорий.

Источники: «9 канал», www.gorod.dp.ua Материал подготовлен РПД «Донецкие новости»

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