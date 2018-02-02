Тоже мне, «минобороны»: Обстрел в Донецке вызвал резонанс в соцсетях. Новости

Обстрел здания «министерства обороны ДНР» широко обсуждается в соцсетях. На сегодняшнее утро, 2 февраля, комментариев уже сотни.

В различных группах Донецка, Макеевки и других крупных городов неподконтрольной Донетчины большинство людей отнеслись к сообщению иронично. В основном, все сходятся во мнении, что неудачное покушение на «министра обороны ДНР» является постановочным:

Allan: «На месте выстрелов уже нашли булаву, визитку Яроша, американские сигареты, балтийские консервы и огромный кусок сала? Нет? Тогда это местный Чикатило»;

Дмитрий: «Так обстреляли, шо аж все живы) Показуха, не более!»;

Максим: «Шо, опять злостное неуловимое ДРГ?»;

Вадим: «Совсем эти ФСБшники одурели»;

Павел: «Так шо? Стреляли по пустым кабинетам? Напрашивается вывод: кто-то купил (отжал) производство стеклопакетов»;

Лена: «Тупо почти ночью покушение совершать, когда там нет никого»;

Хабиб: «Зачем стрелять через буферную зону? Подошел впритык, хлопнул и ушел... Наверное, опять ДРГ»;

Петя: «Это игра на публику – хотели бы попасть в цель, попали бы!»;

Антон: «Да скорее бы уже перестреляли друг друга и дали людям спокойную жизнь»;

Дмитрий: «Перепутали с министерством связи»;

Джек: «Это кто-то просто хотел Водафон включить, наверное, подумал, что именно в этом доме включатель»;

Артур: «Ох уж эти неуловимые укрДРГ»;

Лариса: «Странно как-то стреляли. Окно на фото выбито, которое на лестничный пролет выходит»;

Вадим: «Обнародованы фотографии подозреваемых в совершении нападения на минобороны ДНР»:

Дончане отмечают, что если покушение было не постановочным, то это говорит о плохом качестве работы «министерства обороны ДНР»:

Аркадий: «Плохо оборонялись, значит, тоже мне, министерство ОБОРОНЫ, из гранатомета чуть ли не из соседней лавочки бахнули...»;

Фраудриверхивен: «Т. е. в 7 часов вечера несколько людей **бенели по министерству. Из гранатомета. А ты сиди и дальше рассуждай, как полезен комендантский час»;

Константин: «Ну че, пацаны, ДРГ?».

Впрочем, есть и люди, которые верят в то, что покушение было настоящим:

Вася: «Свои пытались завалить. ДэНэРэ – один большой гадюшник».

Некоторые дончане опасаются, что инцидент приведет к ужесточению мер безопасности:

Влад: «Мало в Донецке блокпостов, надо еще на каждой улице поставить. И ввести комендантские недели».

Андрей: «Обстрел "министерства обороны" ДЫРы – это типичное создание оснований для закручивания гаек».

Как сообщалось ранее, 1 февраля около 19:00 неизвестные из гранатомета обстреляли здание «минобороны ДНР», целились в окно помещения, которое занимает «министр обороны» Владимир Кононов. При этом его в здании не было. Выстрел был произведен с расстояния около 50-70 метров. Повреждены первый и третий этаж здания. О пострадавших среди сотрудников не сообщается.

Позже в «ДНР» сообщили, кто был в здании «минобороны» во время обстрела.

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