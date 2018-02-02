В Донецке произошло ДТП с участием «военных», – соцсети (Фото). Новости

1 февраля в Донецке произошло ДТП с участием «военного авто ДНР». Об этом сообщают пользователи соцсетей.

На опубликованных фотографиях видно, что в аварию попали два грузовика, один из которых – военный.

«Донецк. ДТП. Что, где и как – информации нет. На этом пока все», – пишет автор поста.

Местные жители по фотографиям определили место аварии:

Валерия: «Это "Мотель", улица Элеваторная»;

Сергей: «Судя по разрушениям и знакам дальше – то это "Мотель"»;

Инна: «Элеваторная...».

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