В Донецке произошло ДТП с участием «военных», – соцсети (Фото). Новости

1 февраля в Донецке произошло ДТП с участием «военного авто ДНР». Об этом сообщают пользователи соцсетей.
На опубликованных фотографиях видно, что в аварию попали два грузовика, один из которых – военный.
«Донецк. ДТП. Что, где и как – информации нет. На этом пока все», – пишет автор поста.
Местные жители по фотографиям определили место аварии:
- Валерия: «Это "Мотель", улица Элеваторная»;
- Сергей: «Судя по разрушениям и знакам дальше – то это "Мотель"»;
- Инна: «Элеваторная...».
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