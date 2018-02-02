Сводка из зоны АТО за 1 февраля: версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки в целом зафиксировано 4 обстрела украинских позиций. Об этом сегодня, 2 февраля, сообщили в штабе АТО.

На луганском направлении незаконные вооруженные формирования активизировались в районе Светлодарской дуги. В вечернее время противник более двух часов вел огонь по позициям сил АТО вблизи Луганского из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов. Из таких же видов вооружения днем ​​и вечером НВФ обстреливали опорные пункты сил АТО неподалеку Троицкого. В целом по оборонным укреплениям незаконными вооруженными формированиями было выпущено более 50 мин различных калибров.

В «ДНР» сообщают, что «армия Украины за минувшие сутки выпустила по территории ДНР 159 единиц различных боеприпасов. Силовики вели огонь на трех направлениях. При обстрелах применялись минометы, БМП, БТР, гранатометы, крупнокалиберное и легкое стрелковое оружие. Всего за минувшие сутки отмечено 15 нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики за минувшие сутки 6 раз обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы сел Логвиново и Калиново. Огонь велся с применением артиллерии калибром 152 мм, а также из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, различных типов гранатометов и вооружения БМП».