Правозащитники рассказали о судебной практике по искам о выплатах переселенцев. Новости

Большинство судебных исков о возобновлении выплат пенсий и социальных выплат правозащитники выиграли в суде в пользу переселенцев. Об этом в эфире ТК «Донбасс» рассказала координатор по вопросам оказания правовой помощи благотворительного фонда «Право на защиту» Юлия Трало.
«На текущий момент у нас 115 дел в пользу переселенцев, 10 – не в пользу. Это суд первой инстанции. Весь прошлый год у нас действовала норма о судебном сборе, которая позволяла управлениям соцзащиты и Пенсионного фонда обращаться с апелляцией и в суд кассационной инстанции без уплаты судебного сбора, и каждое решение суда первой инстанции, безусловно, оспаривалось. Судебный сбор сейчас 704 грн по такой категории дел», – говорит она.
По ее словам, отмена судебного сбора для такой категории дел переселенцев может выступить сдерживающим фактором для государственных органов. «Сейчас эта норма исчезла. Я думаю, что это будет останавливать органы Пенсионного фонда по делам, которые не имеют никаких "зацепок", аргументов в их пользу», – отметила юрист.
Юлия Трало добавила, что судебные разбирательства имеют различные сроки рассмотрения. «Есть примеры, когда 1,5 месяца ушло с момента подачи иска в суд первой инстанции и до момента вынесения решения в апелляционной инстанции. Это нереально быстро. Но таких случаев немного. Обычно дело длится 3-4 месяца в суде первой инстанции и 1,5-2 месяца в суде апелляционной инстанции, 6-7 месяцев – это стандартно. Но были случаи, когда рассмотрение шло до года только в суде первой инстанции», – сказала она.
Как сообщалось ранее, по информации правозащитников, наиболее распространенная причина приостановки выплат пенсий пенсионерам – это их поездка на неподконтрольную территорию и пребывание там более 60 дней.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
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