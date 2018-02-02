Чем дальше от Донбасса, тем быстрее выполняют решения судов по делам переселенцев. Новости

После вынесения решения судом по искам переселенцев о возобновлении выплат пенсий и социальной помощи их выполнение может затянуться на месяцы. Об этом в эфире ТК «Донбасс» рассказала координатор по вопросам оказания правовой помощи благотворительного фонда «Право на защиту» Юлия Трало.

«По общей практике, зачастую быстрее всего выполняются решения судов в регионах, которые дальше от линии разграничения. Мы работаем в Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областях, а также в Донецкой и Луганской. В первых трех решения судов выполняются в течение 1-1,5 месяца, максимум – 2, но это исключения», – говорит она.

По ее словам, в Донецкой и Луганской области ситуация с выполнением решений судов сложнее. «В регионах ближе к линии разграничения и судов больше, и самих переселенцев на учете гораздо больше. Там бывает, что исполнение решений судов затягивается на долгие месяцы. Из практики, если решение вступило в законную силу, не была подана апелляция или после апелляции, надо подождать месяц и, если никаких действий не происходит, тогда начинать активные действия для выполнения решения суда», – продолжает Трало.

Юрист добавила, что у правозащитников в один день могут быть 5-8 судебных заседаний и зачастую адвокатов не хватает, чтобы вести вопросы о выполнении решений судов. В этом случае переселенцам дают рекомендации, чтобы они самостоятельно готовили документы и обращались с требованиями в исполнительную службу.

«Если же человек сам это сделать не может, то адвокат с клиентом или от его имени берет исполнительный лист, обращается в исполнительную службу или сначала с соответствующим заявлением в Пенсионный фонд, чтобы исполнить решение суда», – рассказала она.

Как сообщалось ранее, по информации правозащитников, наиболее распространенная причина приостановки выплат пенсий пенсионерам – это их поездка на неподконтрольную территорию и пребывание там более 60 дней. Большинство судебных исков о возобновлении выплат пенсий и социальных выплат правозащитники выигрывают в суде в пользу переселенцев.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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