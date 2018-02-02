Нарушение прав и дискриминация на Востоке Украины, – исследование. Новости

На Востоке Украины менее половины респондентов заявили о нарушении своих прав и дискриминации. Об этом говорится в исследовании, проведенном фондом «Демократические инициативы» по заказу Программы развития ООН в Украине в сотрудничестве с ОО «Центр информации о правах человека» и офисом Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, которое представили в Днепре.

Согласно исследованию, о нарушениях прав в Восточном регионе респонденты заявили следующее:

лично никогда не сталкивались с нарушениями своих прав – 43%;

нарушения происходят постоянно – 8%;

случаются иногда – 23%;

эпизодически (1-2 раза) – 11%.

Среди незаконных действий, с которыми сталкивались жители Востока, 22% респондентов отметили невыплату заработной платы.

Менее острой отражена в исследовании Восточного региона проблема дискриминации, 62% респондентов утверждают, что никогда от нее не страдали.

Среди признаков, по которым дискриминируют людей, жители Востока назвали:

инвалидность – 36%;

возраст – 31%;

состояние здоровья – 25%;

имущественное положение – 23%;

сексуальная ориентация и политические взгляды – по 18%;

этническое происхождение – 17%.

По словам члена авторского коллектива исследования Владимира Яворского, при этом только 40% жителей Востока Украины, которые столкнулись с нарушениями, заявили, что пробовали отстоять свои права. Это самый низкий показатель по всей Украине, где в среднем 46% пытались защититься.

«На Востоке небольшое количество людей говорит о том, что они страдали от дискриминации, 60% людей говорят, что они никогда не страдали от дискриминации. Как эксперт, я точно знаю, что это не так. Поскольку, дискриминация, например, по возрасту, по состоянию здоровья, по инвалидности является одной из самых распространенных в Украине. Две трети населения точно страдали от этой дискриминации, но люди не понимают, что они являются жертвами дискриминации», – считает Владимир Яворский.

Социологическая кампания в конце 2017 года охватила 2 тыс. респондентов из всех областей Украины, кроме неподконтрольных территорий.

Источники: «9 канал», www.gorod.dp.ua Материал подготовлен РПД «Донецкие новости»

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