Канадские инвесторы построят на Луганщине солнечную электростанцию. Новости

Реализацией «зеленых» проектов в Украине заинтересовались канадские инвесторы. Об этом сегодня, 2 февраля, сообщает пресс-служба Кабмина.

Представители канадских компаний проявили интерес к реализации проекта по установке солнечной электростанции мощностью 150 МВт на Луганщине. Планируется 3 очереди строительства – по 50 МВ каждая.

В рамках проекта предусматриваются работы по подготовке необходимой инфраструктуры. Также рассматривается возможность установки электроаккумулирующих станций для стабилизации подачи электроэнергии.

Представители украинской власти подтвердили намерения Украины способствовать реализации проектов с участием иностранных инвесторов: в частности, об этом сообщила первый заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Галина Карп. Также значимость внедрения подобного проекта для экономического развития региона отметили заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак и председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз. Юрий Гарбуз заверил, что местный бизнес уже заинтересован в приобщении к проектам «зеленой» энергетики.

Кроме этого, стороны обсудили возможные совместные проекты по производству энергии из биомассы и отходов.

По итогам встречи стороны договорились вместе разработать конкретные шаги по реализации проектов возобновляемой энергетики в Украине. В частности, Госэнергоэффективности предоставит канадским партнерам перечень потенциальных проектов для инвестирования в объекты «зеленой» энергетики в разрезе регионов страны.

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