Бомба замедленного действия: Угрозы в переговорах по Донбассу в 2018 году. Новости

Выборы на неподконтрольном Донбассе и в Украине – это бомба замедленного действия, политические события в 2018 году могут непредсказуемо повлиять на урегулирование вооруженного конфликта. Об этом в интервью Ukrlife.TV рассказал политолог Владимир Фесенко.

«Порошенко, как и будущий президент Украины, если будет другой человек, будет сталкиваться с внутренними ограничениями. Если вдруг придется договариваться по Донбассу, возникнет такая возможность и Россия пойдет на уступки, в любом случае уступки нужно будет делать украинской стороне, придется выполнять, может быть в более приемлемом формате, политическую часть Минских соглашений», – говорит он.

По его словам, 2018 год – очень сложный для решения конфликта на Донбассе. «Самое главное – в канун президентских выборов будет крайне тяжело провести любой законодательный акт о реализации Минских соглашений, их политической части, через Верховную Раду Украины», – считает Фесенко.

Политолог напомнил «одну принципиальную вещь» в реализации Минских соглашений. «Это как бомба замедленного действия, то, что нас ожидает в конце года, две очень серьезные проблемы, которые могут очень усложнить переговоры по Донбассу и ситуацию на Донбассе. Закон [об особом статусе] действует до октября текущего года. У меня сильные сомнения, что удастся продлить действие этого закона, потому что в декабре начинается избирательная кампания. В начале ноября должны состояться выборы в "ДНР/ЛНР". Первый раз, когда такие выборы проходили в 2014 году, они сорвали первые Минские соглашения, потому что это грубое нарушение Минских соглашений», – сказал он.

Эксперт считает, что обстановка в Украине в конце 2018 года будет очень напряженной. «С той стороны – выборы в "ДНР/ЛНР" – бомба замедленного действия. С нашей стороны – не продление действия закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО*. Это создаст очень серьезную проблему для переговоров и в целом для ситуации на Донбассе», – добавил Фесенко.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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