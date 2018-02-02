Бомба замедленного действия: Угрозы в переговорах по Донбассу в 2018 году. Новости

Выборы на неподконтрольном Донбассе и в Украине – это бомба замедленного действия, политические события в 2018 году могут непредсказуемо повлиять на урегулирование вооруженного конфликта. Об этом в интервью Ukrlife.TV рассказал политолог Владимир Фесенко.
«Порошенко, как и будущий президент Украины, если будет другой человек, будет сталкиваться с внутренними ограничениями. Если вдруг придется договариваться по Донбассу, возникнет такая возможность и Россия пойдет на уступки, в любом случае уступки нужно будет делать украинской стороне, придется выполнять, может быть в более приемлемом формате, политическую часть Минских соглашений», – говорит он.
По его словам, 2018 год – очень сложный для решения конфликта на Донбассе. «Самое главное – в канун президентских выборов будет крайне тяжело провести любой законодательный акт о реализации Минских соглашений, их политической части, через Верховную Раду Украины», – считает Фесенко.
Политолог напомнил «одну принципиальную вещь» в реализации Минских соглашений. «Это как бомба замедленного действия, то, что нас ожидает в конце года, две очень серьезные проблемы, которые могут очень усложнить переговоры по Донбассу и ситуацию на Донбассе. Закон [об особом статусе] действует до октября текущего года. У меня сильные сомнения, что удастся продлить действие этого закона, потому что в декабре начинается избирательная кампания. В начале ноября должны состояться выборы в "ДНР/ЛНР". Первый раз, когда такие выборы проходили в 2014 году, они сорвали первые Минские соглашения, потому что это грубое нарушение Минских соглашений», – сказал он.
Эксперт считает, что обстановка в Украине в конце 2018 года будет очень напряженной. «С той стороны – выборы в "ДНР/ЛНР" – бомба замедленного действия. С нашей стороны – не продление действия закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО*. Это создаст очень серьезную проблему для переговоров и в целом для ситуации на Донбассе», – добавил Фесенко.
*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
Читайте также:
- Возвращение Донбасса: Сделает ли Путин подарок Порошенко перед выборами?
- Кто вместо Суркова? В России и Украине обсуждают смену куратора «ДНР/ЛНР»
- Ни войны, ни мира: Прогноз экспертов по Донбассу на 2018 год
- Эксперт назвал три возможности скорого возврата Донбасса и Крыма
- Миротворцы на Донбассе: зачем Путин пошел на уступки
- Война на Донбассе продолжится в 2018 году, – разведка США
- Путин сам себя изберет, а на Донбассе обострения не будет: Тука о прогнозах на год
- Сейчас деление по региональному принципу означает для политиков потерю избирателей, – эксперты
Комментарии