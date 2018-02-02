Очень странно: В соцсетях «оценили» кабинет «минобороны ДНР» после обстрела (Фото). Новости

В «ДНР» показали, как выглядит кабинет в здании «министерства обороны» после обстрела. Как выглядит кабинет, в который 1 февраля стреляли из гранатомета, показал в соцсети российский журналист Александр Сладков.

Отметим, что пользователи соцсетей с недоверием отнеслись к информации. В частности, дончан удивляет, почему после взрыва остались лежать на столе бумаги и иные предметы, и они не побиты осколками – при том, что окно полностью выпало:

Сергей: «Интересно, чем стреляли? Очень странно, дыр от пуль нет, сразу окно вынесло, а минометом бы или гранатой комнату разнесло бы. Чет я не шарю ничего в этой республике»;

Алина: «Такое впечатление, что комната после разгрома или обыска, но только не после выстрела!»;

Серафим: «Странный взрыв. Документы на столе лежат. Тут окно в офисе раз открыл – так полдня бумажки ловил, а тут все сложено. Монитор стоит не дырявый, а как же осколки?»;

Александр: «Да как-то непонятно»;

Есть и те, кто поддерживает «официальную» точку зрения и считает, что в помещении все выглядит так, как и должно после взрыва:

Вадим: «Изучи ТТХ (тактико-технические характеристики – ред.) РПГ-26 и не задавай глупых вопросов».

При этом «министр обороны ДНР» Владимир Кононов сегодня, 2 февраля, уже заявил, что к организации вчерашнего обстрела в Донецке якобы причастны спецслужбы Украины. «Думаю, что это, скорее всего, СБУ (Служба безопасности Украины) и ГУР (Главное управление разведки) Украины, которые забросили сюда диверсионщиков», – утверждает Кононов.

Как сообщалось ранее, 1 февраля около 19:00 неизвестные из гранатомета обстреляли здание «минобороны ДНР», целились в окно помещения, которое занимает «министр обороны» Владимир Кононов. При этом его в здании не было. Выстрел был произведен с расстояния около 50-70 метров. Повреждены первый и третий этаж здания. О пострадавших среди сотрудников не сообщается.

Позже в «ДНР» сообщили, кто был в здании «минобороны» во время обстрела.

Напомним, обстрел здания «министерства обороны ДНР» широко обсуждается в соцсетях. В основном, все сходятся во мнении, что неудачное покушение на «министра обороны ДНР» является постановочным.

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