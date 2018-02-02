Водоснабжение Донетчины: В Родинском заработал новый насос, а вода пропала . Новости

В Родинском (Донецкая обл.) после пуска нового насоса, который состоялся 17 января, сложилась парадоксальная ситуация с водоснабжением. Вместо обещаний мэра Покровска Руслана Требушкина о круглосуточном водоснабжении, по словам местных жителей, вода пропала даже там, где шла нормально.

18 января Покровский городской голова Руслан Требушкин написал на своей странице в Facebook: «В г. Родинское вчера состоялось открытие насосной станции после реконструкции. Замена оборудования на насосной станции позволила восстановить круглосуточное водоснабжение в г. Родинское на части улиц Пушкина и Шахтерской славы».

После пуска нового насоса у жителей Родинского начались проблемы с поставкой воды в квартиры. Коммунальщики дают воду в краны лишь на несколько часов в день, объясняя это тем, что пока новое оборудование не синхронизировано.

Как рассказал начальник участка Родинских водопроводных сетей Юрий Лисичкин, весь город получает воду с 5:00 до 10:00 и с 17:00 до 22:00, а возникшие трудности – временные, новое и старое оборудование нужно синхронизировать, а еще лучше – заменить еще одну станцию.

«Когда запустили новую насосную, у тех людей, у которых вода шла 24 часа, потому что они находятся в низине, я у них насосами принудительно забираю воду и отдаю на те дома, где ее не видели вовсе в эти часы. Чтобы угодить всем, нужно время, чтобы отрегулировать и сбалансировать насосные станции», – сказал он.

На заседании Родинского исполнительного комитета, которое состоялось 31 января, объяснили, что для того, чтобы все жители улиц Краснолиманская и Пушкина круглосуточно были с водой, нужно поставить трубу-перемычку, ее коммунальщики будут монтировать весной.

Подготовлено РПД «Донецкие новости» по материалам «Радио Свобода»

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