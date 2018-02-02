Не расселенные переселенцы с инвалидностью: Ситуация с жильем в Одессе. Новости

В Одессе спустя четыре года после начала боевых действий острые вопросы с обеспечением жильем переселенцев из Донбасса, среди которых много людей с инвалидностью до сих пор не решены, а обещания властей остаются лишь обещаниями «на камеру». Об этом в эфире телеканала «Первый городской» (г. Одесса) рассказала координатор «Штаба переселенцев "Содружество"» Анжелика Жукова (на фото).

«Ситуация никак не поменялась. Те переселенцы, о которых все время шла речь на телеканалах, это коллективное проживание переселенцев, прежде всего, инвалидов, которые проживали в "Куяльнике" и до этого в Сергеевке. Они были не расселены, а просто выселены. Часть переселенцев была отправлена в Донецкую область, часть осталась самостоятельно выживать в Одессе, сняли квартиры. Часть решили свои проблемы путем захвата каких-то зданий», – говорит она.

По ее словам, сейчас, по официальной статистике, в Одессе проживают около 35 тыс. переселенцев. «Около 40-42 тыс. во всем регионе, но очень сложно подсчитать, потому что люди, которые становятся на учет, в основном имеют семьи, детей, инвалиды, пенсионеры. Работоспособные люди в основном не становятся на учет, потому что не получают выплаты», – продолжает Жукова.

Она сообщила, что переселенцы из Донбасса, которые остались в Одессе, самостоятельно адаптировались к тем условиям, в которые они попали, помогают им, в основном, только общественные организации и волонтеры.

«Некоторые пытаются социализироваться. Когда компактно живут, например, 100 семей, это проще. Для этого нужно создавать условия. В нашем центре около 6 тыс. переселенцев, два раза в неделю у нас прием. Это категория людей, которым нужна социальная помощь. Очень многие люди приходят только сейчас, до этого у них был какой-то финансовый и моральный ресурсы», – рассказывает правозащитница.

Жукова добавила, что главная проблема в Одессе, как для всех переселенцев по Украине, это жилье. В 2014-2015 годах в городе активно занимались поиском решений совместно с местными властями, работали с проектами, осматривали здания, которые можно было бы выделить под жилье переселенцам. «Когда у нас поменялся губернатор, вся проделанная работа канула в Лету. Даже не осталось правопреемников и штаб практически 1,5 года не заседал. Решались вопросы в ручном порядке, где-то как-то», – сказала она.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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