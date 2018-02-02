В Украине предлагают отменить растаможку автомобилей для участников АТО. Главная

В Украине предлагают участникам АТО на Донбассе предоставить право ввоза одного автомобиля из-за границы без уплаты платежей, предусмотренных законодательством. Об этом говорится в петиции на сайте президента Украины.

«Уважаемый господин президент Украины, поддержите всех участников боевых действий в зоне АТО, разрешив ввоз одного легкового автомобиля из-за границы без уплаты таможенных платежей. Проект закона "О внесении изменений в Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" (по ввозу на таможенную территорию Украины транспортных средств участниками антитеррористической операции)" зарегистрирован в Верховной Раде 2 сентября 2017 года под номером 5057. Если быть точнее, дополнения предложено внести в пункт 19 части 1 статьи 6 настоящего закона. Суть законопроекта – предоставить право на одноразовый ввоз легкового автомобиля "без уплаты предусмотренных законодательством платежей" с бензиновыми и дизельными двигателями объемом от 1.0 до 3.0 л. Единственным обязательным условием указана необходимость личной регистрации таких транспортных средств в сервисных центрах МВД. Перечень отменяемых платежей при этом не приводится», – пишет автор обращения Алексей Дубок.

Петиция опубликована 26 января, на сегодняшний день, 2 февраля, она набрала 1211 подписей из необходимых 25 тыс.