Пенсионерам-переселенцам: Как подать в суд о возобновлении выплат. Новости

Чтобы подать судебный иск о восстановлении выплат пенсий переселенцам, кроме пенсионного удостоверения, паспорта и идентификационного кода, необходимо подготовить еще несколько документов. Об этом в эфире ТК «Донбасс» рассказала координатор по вопросам оказания правовой помощи благотворительного фонда «Право на защиту» Юлия Трало.

«Обязательно нужно подготовить: обратиться письменно в Управление Пенсионного фонда, чтобы получить ответ, на каком основании была приостановлена выплата. Нужен этот ответ. Если самостоятельно человек не может обратиться, то сотрудники правозащитной организации сделают это вместо него», – говорит она.

По ее словам, судебный иск подается на основании ответа Пенсионного фонда о причинах прекращения выплат. «На основании того, что содержит этот ответ, нужно подготовить исковое заявление, который желательно, чтобы готовил профессионал, юрист. И оплатить судебный сбор. Наша юридическая поддержка является бесплатной», – продолжает Трало.

Юрист добавила, что есть категории населения, которые освобождены от уплаты судебного сбора. «Судебный сбор – это обязательный платеж, 704 грн с этого года. Есть категории граждан, которые освобождены от уплаты судебного сбора – это инвалиды I-II группы и другие. Есть возможность обратиться к суду с ходатайством об отсрочке оплаты или освобождении от судебного сбора, но это относиться к категории – на усмотрение суда», – сказала она.

Как сообщалось ранее, по информации правозащитников, наиболее распространенная причина приостановки выплат пенсий пенсионерам – это их поездка на неподконтрольную территорию и пребывание там более 60 дней. Большинство судебных исков о возобновлении выплат пенсий и социальных выплат правозащитники выигрывают в суде в пользу переселенцев. При этом сроки выполнения судебных решений в регионах восточной Украины отличаются.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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