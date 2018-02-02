При обстреле «минобороны ДНР» повреждены две многоэтажки (Фото). Новости

В ходе обстрела здания «министерства обороны ДНР» из гранатомета повреждены 2 жилых многоэтажки. Об этом сегодня, 2 февраля, сообщают местные интернет-ресурсы.

«Строение было атаковано из гранатомета, установленного вблизи жилых многоэтажек по ул. Челюскинцев в Киевском районе Донецка. В результате выстрела пострадали дома. Незначительные повреждения получили несущие конструкции домостроений, нарушено остекление в 9-ти квартирах», – говорится в сообщении.

В «ДНР» сообщают, сейчас на месте происшествия работают представители «администрации» Киевского района. Оценивается ущерб, проводятся замеры оконных блоков для последующего восстановления. Оцепление у здания «минобороны» в настоящее время снято.

Как сообщалось ранее, 1 февраля около 19:00 неизвестные из гранатомета обстреляли здание «минобороны ДНР», целились в окно помещения, которое занимает «министр обороны» Владимир Кононов. При этом его в здании не было. Выстрел был произведен с расстояния около 50-70 метров. Повреждены первый и третий этаж здания. О пострадавших среди сотрудников не сообщается.

Позже в «ДНР» сообщили, кто был в здании «минобороны» во время обстрела.

Напомним, обстрел здания «министерства обороны ДНР» широко обсуждается в соцсетях. В основном, все сходятся во мнении, что неудачное покушение на «министра обороны ДНР» является постановочным.

Позже в «ДНР» показали, как выглядит кабинет в здании «министерства обороны» после обстрела.

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