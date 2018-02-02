Шансы серьезные: Пушилин допускает восстановление связи Vodafone в «ДНР». Новости

Вероятность возобновления работы оператора мобильной связи Vodafone в «ДНР» сохраняется. Такое мнение сегодня, 2 февраля, высказал «глава делегации ДНР» в Минске, «председатель народного совета» Денис Пушилин.

«В Минске стороны заявили о необходимости восстановления связи Vodafone. Надежда на то, что связь будет восстановлена, есть, шансы достаточно серьезные», – считает Пушилин.

Ранее сообщалось, что в ОБCЕ готовы содействовать восстановлению мобильной связи на неподконтрольной украинским властям территории Донецкой области.

Напомним, что с 11 января в «ДНР» и «ЛНР» была недоступна связь «Vodafone Украина» из-за повреждения кабеля. В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканских» мобильных операторов (в «ДНР» – «Феникс», в «ЛНР» – «Лугаком»).

С 13 января в «ДНР» абоненты «Феникса» начали дозваниваться на номера «Vodafone Украина», способами дозвона и стоимостью услуг жители активно делятся в соцсетях. После усиления станций Vodafone в подконтрольных Марьинке и Авдеевке сигнал начал поступать на окраины Донецка. 20 января в «ДНР» сообщили о возможности звонить в Украину со стационарных телефонов.

В свою очередь, в «ЛНР» пояснили, что с их стационарных телефонов также можно дозваниваться на подконтрольную Украине территорию.

19 января работа Vodafone полностью восстановили в «ЛНР». В «ДНР» по состоянию на 22 января канал связи Vodafone также восстановлен, но работа сети не возобновилась из-за проблем в Донецке. В этой связи «министр связи ДНР» Виктор Яценко обратился к компании Vodafone с просьбой прислать в «ДНР» персонал для запуска сети. Vodafone в свою очередь утверждает, что связь снова заработает, если в «ДНР» подключат их оборудование к электроснабжению. В «республике» сети украинского оператора нет до сих пор, также большие проблемы с работой местного оператора «Феникс».

Как сообщалось, в связи с нехваткой стартовых пакетов «Феникса» опять отмечаются большие очереди в почтовых отделениях «ДНР». «Занимаешь живую очередь, в 8:00 открывается почта и в день выдают 300 талончиков. В 11 часов люди получали 100-е. Так что считайте по времени сами», – описывают дончане ситуацию на Главпочтампте.

Также сообщалось, что в «ДНР» с 30 января на сайте «республиканского» предприятия «Почта Донбасса» запущен сервис, который отражает наличие sim-карт местного мобильного оператора «Феникс» в отделениях почты.

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