В «ЛНР» установили «уголовную ответственность за незаконное пересечение границы» . Новости

В «ЛНР» установлена «уголовная ответственность за незаконное пересечение границы Луганской народной республики». Об этом сегодня, 2 февраля, сообщают местные интернет-ресурсы.

«Депутаты ЛНР» сегодня приняли «закон», которым введена «уголовная ответственность за пересечение государственной границы республики без действительных документов либо без надлежащего разрешения».

«Депутат народного совета» Елена Кравченко отметила, что «законом» вносятся изменения в «уголовный и уголовно-процессуальный кодексы ЛНР» «Основная задача закона – установить уголовную ответственность за пересечение государственной границы Луганской народной республики без действительных документов на право въезда в ЛНР или выезда из нее либо без надлежащего разрешения, полученного в порядке, установленном законодательством ЛНР», – утверждает Кравченко.

Она пояснила, что такие «нормы» не распространяются «на случаи прибытия в ЛНР с нарушением правил пересечения ее государственной границы иностранных граждан или лиц без гражданства для использования права политического убежища».

Напомним, что в «ДНР» в марте 2017 года провели условную «государственную границу» между Украиной и неподконтрольной территорией. В ст. 378 местного «уголовного кодекса», людям запрещается переходить границу без действительных документов на право въезда в «ДНР». За нарушение этих правил человека могут задержать при попытке пересечь «государственную границу». Задержанному может грозить взыскание в размере до 200 тыс. руб. (100 тыс. грн). Кроме того, ему могут «присудить» принудительные работы на срок до 2 лет или лишить свободы на 2 года.

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