В «ЛНР» увеличили предельный возраст пребывания на «гражданской службе». Новости

В «ЛНР» увеличили предельный возраст пребывания на «гражданской службе» с 60 до 65 лет. Об этом сегодня, 2 февраля, рассказал «депутат народного совета ЛНР» Денис Колесников, передают местные интернет-ресурсы.

По его словам, соответствующий «закон» приняли «депутаты». «Документ предполагает внесение изменений в статью 22 закона ЛНР "о государственной гражданской службе Луганской народной республики" в части увеличения предельного возраста пребывания на гражданской службе до 65 лет и увеличения срока гражданской службы гражданскому служащему, достигшему предельного возраста пребывания на гражданской службе, с его согласия по решению представителя нанимателя, но не свыше чем до достижения им возраста 70 лет», – утверждает Денис Колесников.

Отметим, что ранее в «законе» было указано не «с его согласия по решению представителя нанимателя», а «в исключительных случаях»: «Гражданскому служащему в исключительных случаях срок гражданской службы может быть продлен с его согласия решением главы ЛНР до достижения им возраста 70 лет».

Предыдущая редакция 22-й статьи «закона» выглядит так:

По словам Дениса Колесникова, изменения внесены для унификации «положений закона о госслужбе ЛНР» с положениями Федерального Закона Российской Федерации «О государственной гражданской службе».