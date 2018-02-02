Кто вместо Суркова? В России и Украине обсуждают смену куратора «ДНР/ЛНР». Новости

В российских СМИ активно обсуждается тема возможного отстранения от участия в переговорах по Украине и даже увольнения помощника президента РФ Владислава Суркова, который также считается куратором «ДНР» и «ЛНР». Об этом в интервью Ukrlife.TV рассказал политолог Владимир Фесенко.

«Что надо понимать, когда мы говорим о Суркове и кто его может заменить. Сурков – это помощник президента РФ по Абхазии, Южной Осетии, Приднестровью и куратор двух непризнанных "республик" на Донбассе. Это формальный его статус. Кроме того, он участвует в переговорах со спецпредставителем США Волкером. Это разные функции, они вроде бы связаны, по Украине точно, но это разные функции», – говорит он.

Фесенко прокомментировал заявление российского политика Григория Явлинского о разговоре с президентом России Владимиром Путиным на предмет замены главного переговорщика по Украине Владислава Суркова на его кандидатуру.

«Я еще могу представить, хотя тоже есть сомнения, Явлинского в роли переговорщика с Волкером, надо учитывать, что позиция Явлинского по Украине достаточно либеральна. Он критик аннексии Крыма, критично относится к детям России на Донбассе. Будет ли доверие Кремля к такому переговорщику, мне кажется, там идут внутренние игры, разводят Явлинского. Он, скорее всего, не согласится на это, даже если всерьез будут предлагать», – отметил политолог.

По его словам, даже если такой «фантастический сценарий» произойдет и Явлинского назначат переговорщиком по Украине вместо Суркова, то он все равно не сможет стать куратором «ДНР/ЛНР». «Уж точно Явлинский не может быть куратором "ДНР/ЛНР". Это совсем не вяжется, я думаю, что это не поймут ни в ФСБ, ни в Минобороны России. Жест в сторону Запада, поставить человека либерального, – такое возможно... Сила Суркова – он считается, и на Западе в том числе, человеком близким к Путину, имеющим возможность для прямого контакта. Он не просто исполнитель, он человек, который представляет Путина, он формирует эту политику, представляет свои рекомендации и сам ее внедряет в жизнь», – считает он.

Политолог отмечает, что в связи с этими слухами возможно другое развитие событий по Донбассу. «Тут называют и Сергея Глазьева (помощник президента РФ, – прим.), такой слух тоже ходит. Но Глазьев вполне может быть куратором "ДНР/ЛНР". Он завзятый украинофоб, несмотря на то, что корнями в Украине. Самые ярые украинофобы – с корнями из Украины. Как куратор "ДНР/ЛНР" Глазьев возможен, но как переговорщик – он абсолютно неприемлем, поэтому один из возможных вариантов – разделение функций. Уйдет ли Сурков? Если уйдет, то может быть разделение функций», – добавил Фесенко.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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