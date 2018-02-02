В Луганске из маршрутки выпали двое пассажиров. Новости

В Луганске из маршрутки выпали двое пассажиров. Об этом сегодня, 2 февраля, сообщает пресс-служба «генеральной прокуратуры Луганской народной республики».

«Прокуратура» провела проверку по данному факту. Согласно сообщению пресс-службы, установлено, что 19 января 2018 года на остановке «Аптека» (пос. Большая Вергунка, Луганск) выпала из маршрутного такси №135 женщина. В результате падения она получила закрытый перелом большого бугорка правого плеча.

В ходе проверки сотрудники «прокуратуры» установили, еще один подобный случай был зафиксирован с этой же маршруткой 24 января.2018 года. Женщина упала при выходе из транспорта, она получила следующие травмы: закрытый перелом нижней трети костей правой голени, ушиб правового бедра, ушибленные раны правой голени.

По результатам проверки в адрес предприятия-автоперевозчика внесено представление об устранении допущенных нарушений. В итоге двое «должностных лиц», отвечающих за безопасность дорожного движения на транспорте предприятия, привлечены к «дисциплинарной ответственности», а водитель, по вине которого произошло выпадение пассажиров из маршрутного такси – уволен.

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