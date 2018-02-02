В «ЛНР» разрешили задерживать людей более чем на 2-е суток. Новости

В «ЛНР» разрешили задерживать людей «до судебного решения на срок более 48 часов». Об этом сегодня, 2 февраля, сообщает пресс-служба «народного совета Луганской народной республики».

«Депутат народного совета» Денис Колесников рассказал, что задачей законопроекта является установление «нормы», согласно которой в случаях, предусмотренных «законом ЛНР», лицо может быть подвергнуто задержанию до судебного решения на срок более двух суток.

По его словам, утверждение «закона обусловлено необходимостью принятия государством оперативных мер реагирования на угрозы конституционному строю и безопасности ЛНР в связи с организованным проникновением на ее территорию лиц, ставящих своей целью нарушение суверенитета и территориальной целостности ЛНР».

Отметим, что в «ДНР», согласно «законодательству», «прокурор или следователь органов прокуратуры Донецкой народной республики, а также дознаватель или следователь министерства внутренних дел или министерства государственной безопасности Донецкой народной республики, вправе задержать на 72 часа лицо, подозреваемое в совершении преступления».

В отдельных случаях, а именно «при наличии достаточных данных о причастности лица к банде или иной организованной преступной группе, подозреваемой в совершении тяжких преступлений, к подозреваемым по указанным преступлениям может быть применено задержание на срок до 30 суток».

Напомним, в «ДНР» и «ЛНР» с 23:00 до 5:00 действует комендантский час, в период которого лицам без спецпропусков запрещено находиться на улице. Нарушение запрета грозит последствиями, степень жесткости которых в «республиках» различна.

На сегодня в «ДНР» к нарушителям комендантского часа может применяться не только задержание в территориальном подразделении полиции до окончания комендантского часа (то есть до 05:00 часов), но и админарест на срок до 15 суток в случае повторного нарушения. В «Луганской народной республике», помимо штрафов, применяют административный арест на срок до 15 суток.

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