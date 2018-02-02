Возвращение Донбасса: Сделает ли Путин подарок Порошенко перед выборами?. Новости

Урегулирование ситуации на Донбассе вряд ли возможно до президентских и парламентских выборов в Украине. Об этом в интервью Ukrlife.TV рассказал политолог Владимир Фесенко.

«Пока нет предпосылок и для урегулирования конфликта на Донбассе в целом, и для решения всех принципиальных проблем. Мне кажется, что окно возможностей откроется только после выборов в Украине, в зависимости от их исхода, после президентских и парламентских выборов», – говорит он.

По его мнению, в России осуждают и варианты замораживания конфликта на Донбассе. «Путин хочет как-то решить эту проблему. Это мозоль, который создает большие неудобства, дискомфорт. Это повод для переговоров с Западом. Кроме того, есть такая точка зрения, я ее слышал от российских экспертов, что, если договоримся по Донбассу, тогда придется обсуждать вопрос Крыма, поэтому лучше не договариваться, а оставлять проблему», – продолжает Фесенко.

Политолог считает, что Россия все же будет стараться каким-то образом продвинуться в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе. «Но эту проблему [РФ] надо хоть как-то решать, в том числе для того, чтобы снизить санкционное давление на Россию, поэтому попытки выйти на какие-то договоренности, я думаю, все-таки будут, но делать подарки Порошенко перед президентскими выборами, думаю, Путин не будет. Любая серьезная договоренность, например, прекращение боевых действий, намек на какое-то урегулирование – это тогда будет победа Порошенко», – сказал он.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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