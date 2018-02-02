Вниманию пенсионеров-абонентов «Феникса»: Не обновляйте Viber под «республиканский» номер . Новости

В «ДНР» при подключении к телефону sim-карты «республиканского» оператора связи «Феникс» автоматически все имеющиеся на аппарате мессенджеры предлагают обновить аккаунты под новый номер. Об этом «Донецким новостям» рассказали жители, в частности, Донецка.

Не секрет, что многие пенсионеры, оставшиеся на временно неподконтрольной Украине территории Донецкой области, получают украинскую пенсию. Для этого они зарегистрировались на подконтрольной территории как переселенцы, и должны каждые 59 дней пересекать линию разграничения, «подтверждая», что они проживают на мирной части страны. Кроме этого они периодически получают sms-уведомления от Ощадбанка и регионального управления Пенсионного фонда Украины о зачислении на банковскую карту средств, о блокировании пенсии, о необходимости пройти идентификацию и пр. Эти уведомления рассылаются на номер выбранного пенсионером украинского оператора мобильной связи.

В случае, если у пенсионера есть привязанный к данному номеру один из мессенджеров (чаще всего Viber), то «Ощадбанк» шлет уведомления по данному виду связи.

Но с 11 января в «ДНР» не доступен сигнал последнего остававшегося здесь украинского представителя GSM-связи Vodafone (есть еще «Интертелеком», но это стандарт цифровой связи CDMA). Соответственно, все пенсионные оповещения были привязаны к Vodafone.

С отключением Vodafone у жителей остался один только выход для мобильной связи – переходить на «Феникс». Но при активизации его в телефонном аппарате – все программы, привязанные ранее к Vodafone, предлагают переподключиться на новый опознанный номер. И если пенсионер нажмет клавишу соглашения, то и тот же Viber уже будет настроен под «Феникс». И таким образом пенсионер не сможет получать уведомления от «Ощадбанка» и Пенсионного фонда уже по мессенджеру.

Если все таки переподключение произошло, рекомендуется отправиться в точки приема сигнала Vodafone (а в городах, приближенных к линии разграничения, в том числе и в Донецке, таковые есть) и вернуть настройки обратно – привязать Viber опять к номеру Vodafone.

Пенсионеров «ЛНР» данное предупреждение не касается, т.к. «власти» «Луганской народной республики», в отличие от «властей» «ДНР», сделали все от них зависящее, чтобы для жителей была доступна связь Vodafone. И сигнал украинского мобильного оператора поступает на неподконтрольную часть Луганщины с 19 января.

Напомним, что с 11 января в «ДНР» и «ЛНР» была недоступна связь «Vodafone Украина» из-за повреждения кабеля. В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканских» мобильных операторов (в «ДНР» – «Феникс», в «ЛНР» – «Лугаком»).

С 13 января в «ДНР» абоненты «Феникса» начали дозваниваться на номера «Vodafone Украина», способами дозвона и стоимостью услуг жители активно делятся в соцсетях. После усиления станций Vodafone в подконтрольных Марьинке и Авдеевке сигнал начал поступать на окраины Донецка. 20 января в «ДНР» сообщили о возможности звонить в Украину со стационарных телефонов. Кроме того, найдены варианты звонить и с подконтрольной территории Украины в «ДНР».

19 января работа Vodafone полностью восстановили в «ЛНР». В «ДНР» по состоянию на 22 января канал связи Vodafone также восстановлен, но работа сети не возобновилась из-за проблем в Донецке. В этой связи «министр связи ДНР» Виктор Яценко обратился к компании Vodafone с просьбой прислать в «ДНР» персонал для запуска сети. Vodafone в свою очередь утверждает, что связь снова заработает, если в «ДНР» подключат их оборудование к электроснабжению. В «республике» сети украинского оператора нет до сих пор, также большие проблемы с работой местного оператора «Феникс».

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