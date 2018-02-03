Ситуация в пунктах пропуска утром 3 февраля. Новости

Сегодня утром, 3 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 2 февраля через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 32 000 человек и 4,4 тысячи транспортных средств:
- «Майорск» – 7195 человек и 925 транспортных средств;
- «Марьинка» – 7715 человек и 1505 транспортных средств;
- «Новотроицкое» – 5890 человек и 1150 транспортных средств;
- «Гнутово» – 3405 человек и 800 транспортных средств;
- «Станица Луганская» – 7800 человек.
Сегодня, 3 февраля, утром в контрольных пунктах въезда-выезда находилась такое количество транспортных средств:
- «Майорск» – 70/80;
- «Марьинка» – 50/70;
- «Новотроицкое» – 40/50;
- «Гнутово» – 90/100.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Майорск»:
- Светлана: «9:17. Дочь позвонила в 8:00 (мск. – прим.) были на ДНР, в 10:00 едут на Артемовск пеший ход».
КПВВ «Новотроицкое»:
- Олег: «6:26. На Еленовке в Украину в 6:15 машин общей очереди до второго туалета, льготки машин 15-20»;
- Екатерина: «8:58. На Новотроицком очередь до моста, быстро движется».
КПВВ «Марьинка»:
- Администратор: «9:37. Был на Каргиле 20 минут назад. Очередь до начала моста. Льготка машин 25. Пеших мало. В сторону Украины».
О ситуации на других КПВВ на данный момент не сообщается.
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