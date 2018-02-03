Ситуация в пунктах пропуска утром 3 февраля. Новости

Сегодня утром, 3 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 2 февраля через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 32 000 человек и 4,4 тысячи транспортных средств:

«Майорск» – 7195 человек и 925 транспортных средств;

«Марьинка» – 7715 человек и 1505 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 5890 человек и 1150 транспортных средств;

«Гнутово» – 3405 человек и 800 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 7800 человек.

Сегодня, 3 февраля, утром в контрольных пунктах въезда-выезда находилась такое количество транспортных средств:

«Майорск» – 70/80;

«Марьинка» – 50/70;

«Новотроицкое» – 40/50;

«Гнутово» – 90/100.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорск»:

Светлана: «9:17. Дочь позвонила в 8:00 (мск. – прим.) были на ДНР, в 10:00 едут на Артемовск пеший ход».

КПВВ «Новотроицкое»:

Олег: «6:26. На Еленовке в Украину в 6:15 машин общей очереди до второго туалета, льготки машин 15-20»;

Екатерина: «8:58. На Новотроицком очередь до моста, быстро движется».

КПВВ «Марьинка»:

Администратор: «9:37. Был на Каргиле 20 минут назад. Очередь до начала моста. Льготка машин 25. Пеших мало. В сторону Украины».

О ситуации на других КПВВ на данный момент не сообщается.