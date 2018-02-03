В Ясиноватой из кранов потекла желтая вода (Фото). Новости

В неконтролируемой Ясиноватой (Донецкая обл.) после отключения из кранов потекла вода желтого цвета. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

Они пишут, что вода «вонючая и рыжая» и желтый цвет приобретает при нагревании.

Наталья: «А как прикольно еду варить..... Наливаешь в кастрюлю чистую, закипает непонятная, черный суп получился»;

Мира: «Я постирала… так эту вещь не знаю куда уже вешать… дышать невозможно»;

Виктория: «Вчера вечером набрала для запаса холодную воду в таз, вроде бы чистая и без видимых примесей, а утром ужас, она оранжевого цвета и покрылась пеной и попузырилась вся на поверхности, как в фильме ужасов».

Некоторые пользователи считают, что такой цвет – явление временное.

Екатерина: «У нас после всех этих ремонтов – всегда, когда включают, идет сначала ржавая вода, а через некоторое время нормальная бежит. Наверное, Вам в бойлер набралась эта ржавая вода, поэтому такая ситуация».

При этом местный водоканал утверждает, что вода соответствует нормам. «Информируем о качестве питьевой воды, подаваемой населению в г.Ясиноватая за период с 18.01.18 по 25.01.18. Отобраны 4 пробы воды: на водопроводно-насосной станции, 18 партсъезд; – после резервуаров чистой воды, микрорайон № 3; – на насосной станции подкачки, м-н Зорька; – на насосной станции подкачки, ул.Орджоникидзе, 150. Все отобранные пробы воды соответствуют требованиям санитарных норм и правил», – говорится в сообщении.