Ситуация в пунктах пропуска днем 3 февраля. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 3 февраля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

Администратор: «12:06. ДНР на Бахмут 25 – 30 авто движение слабое, на Украину 15 авто движение хорошее»;

Николай: «12:21. Пешая сегодня быстро».

КПВВ «Марьинка»:

Ольга: «12:34. В сторону Донецка на украинском очень быстро: машин 70 за час. А на ДНР просто пипец!!!!! Едут только льгота, а с основной очереди запускают только по 5 машин в час!!! Знакомые стоят 5 часов на ДНР».

КПВВ «Новотроицкое»:

Администратор: «12.09. Новотроицкое в сторону Донецка пусто. Пеших человек 15-20»;

Галина: «13:11. В 12.30 по ДНР, пеших в сторону Волновахи на 3 – 4автобуса на Перлыне. На Новотроицком в Донецк, пеших почти не было в 10:00 по укр. времени. И машин на Новотроицком не было».

КПВВ «Гнутово»:

Иван: «12:26. Из Мариуполя. Пищевик. Было 30 машин. Сразу всех запустили. На Мариуполь 5 машин + 2 льготы. Октябрь в сторону ДНР те же 30 машин.

Октябрь в Мариуполь никого».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.

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