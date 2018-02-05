Донбасс сегодня – это ад, а Луганск – просто анархия: Эксперт о «ДНР/ЛНР» и Путине. Новости

России выгодно отказаться от поддержки «ДНР» и «ЛНР» и возложить всю тяжесть ответственности за разрушения и экономические последствия вооруженного конфликта на Донбассе на Украину. Об этом рассказал шведский экономист и старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд.

«Путин хочет уйти из Донбасса. Донбасс сегодня – это ад. Там жили раньше примерно 5 млн человек, сейчас – вероятно, живет 2,5 млн человек. Половина населения уехало. Мы знаем, что Луганск – это просто анархия, военная анархия с бандами. Донецк выглядит лучше, что там больше порядка. И кто платит за это? Россия», – говорит он.

По мнению эксперта, России не выгодно финансировать неподконтрольный Украине Донбасс. «Могут быть очень большие затраты, это достаточно большая территория, которая под российским контролем, и там никакого порядка нет. Это достаточно опасно и для россиян – никто не хочет умирать за Донбасс. Это не имеет никакой привлекательности. Крым – это совсем другое, это романтическая ностальгия юности, такого в Донбассе нет», – считает Аслунд.

Представитель Atlantic Council уверен, что в переговорах по Донбассу у России может быть достаточно гибкая позиция. «Экономически Донбасс непривлекателен. Есть некоторые шахты, металлургические заводы, их не очень много, их очень много сейчас разрушены. Зачем это России? Если главная цель – дестабилизировать экономику Украины, то почему не отдать Донбасс обратно? Я думаю, что в этом Путин может быть достаточно гибким», – сказал он.

Как сообщалось ранее, в ходе встречи с главой ОБСЕ Анжелино Альфано Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия и «Л/ДНР» готовы на «определенную гибкость» ради выполнения Минских договоренностей.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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