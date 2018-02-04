Ситуация в пунктах пропуска утром 4 февраля. Новости

Сегодня утром, 4 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 3 февраля через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 28,8 тысячи человек и более 4000 транспортных средств:
- «Майорск» – 6065 человек и 830 транспортных средств;
- «Марьинка» – 6770 человек и 1335 транспортных средств;
- «Новотроицкое» – 5215 человек и 1046 транспортных средств;
- «Гнутово» – 2988 человек и 796 транспортных средств;
- «Станица Луганская» – 7798 человек.
В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения, сегодня утром, 4 февраля, на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
- «Майорск» – 40/60;
- «Марьинка» – 50/60;
- «Новотроицкое» – 40/0;
- «Гнутово» – 50/60.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Марьинка»:
- Администратор: « 8:17. На Каргиле, в сторону Курахово, очередь начинается почти на самом верху моста»;
- Земляк: «9:24. На Каргиле в сторону Курахово машины на середине спуска с моста, 150, 170. Льготы 10 машин. Пеших человек 50»..
КПВВ «Новотроицкое»:
- Администратор: «9:19. Мариуполь – Донецк. Новотроицк на проверку».
О ситуации на других КПВВ на данный момент не сообщается.
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