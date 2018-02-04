Ситуация в пунктах пропуска утром 4 февраля. Новости

Сегодня утром, 4 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 3 февраля через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 28,8 тысячи человек и более 4000 транспортных средств:

«Майорск» – 6065 человек и 830 транспортных средств;

«Марьинка» – 6770 человек и 1335 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 5215 человек и 1046 транспортных средств;

«Гнутово» – 2988 человек и 796 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 7798 человек.

В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения, сегодня утром, 4 февраля, на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорск» – 40/60;

«Марьинка» – 50/60;

«Новотроицкое» – 40/0;

«Гнутово» – 50/60.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:

Администратор: « 8:17. На Каргиле, в сторону Курахово, очередь начинается почти на самом верху моста»;

Земляк: «9:24. На Каргиле в сторону Курахово машины на середине спуска с моста, 150, 170. Льготы 10 машин. Пеших человек 50»..

КПВВ «Новотроицкое»:

Администратор: «9:19. Мариуполь – Донецк. Новотроицк на проверку».

О ситуации на других КПВВ на данный момент не сообщается.