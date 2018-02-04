В Мариуполе полицейский кинолог спас бездомную собаку (Видео). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) полицейский кинолог Назар Зубричев и его напарник Туман освободили собаку из ловушки. Об этом он сообщил сегодня, 4 февраля, на своей странице в Facebook и опубликовал видео.

Попавшее в западню животное нашли во время тренировки по следовой работе.

По словам Зубричева, собака попала в петлю установленную догхантерами или охотниками.

«Было несколько вариантов для занятий, а потянуло именно туда», – написал он.

Напомним, воспитанник кинологического центра полиции Донецкой области Туман занял первое место среди 36 собак в важнейших упражнениях по подготовке розыскных собак - выборка человека, выборка вещи и поиск стреляных гильз.

Читайте также: