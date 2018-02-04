В Докучаевске на остановке подорвался мирный житель. Новости

В неконтролируемом Докучаевске (Донецкая обл.) на остановке общественного транспорта подорвался парень. Об этом сегодня, 4 февраля, сообщают пользователи социальных сетей.
Отмечается, что инцидент произошел 3 февраля.
- Олег: «Вчера ближе к вечеру парень на остановке подорвался, хорошо что проходящий в этот момент городской автобус и гражданский автомобиль не попал в радиус поражения осколков, а то пострадали бы совсем невинные люди».
Также пользователи пишут, что он порвался на гранате.
- Зоя: «Как говорят, что сам виновен. Гранатой».
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