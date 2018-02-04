В Докучаевске на остановке подорвался мирный житель. Новости

В Докучаевске на остановке подорвался мирный житель

ДН

04.02.18 17:51dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В неконтролируемом Докучаевске (Донецкая обл.) на остановке общественного транспорта подорвался парень. Об этом сегодня, 4 февраля, сообщают пользователи социальных сетей.

Отмечается, что инцидент произошел 3 февраля.

  • Олег: «Вчера ближе к вечеру парень на остановке подорвался, хорошо что проходящий в этот момент городской автобус и гражданский автомобиль не попал в радиус поражения осколков, а то пострадали бы совсем невинные люди».

Также пользователи пишут, что он порвался на гранате.

  • Зоя: «Как говорят, что сам виновен. Гранатой».
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