Россия заявила о срыве переговоров по Донбассу в случае признания ее агрессором, – Айвазовская. Новости

В ходе переговоров об урегулировании ситуации на Донбассе Российская Федерация продолжает утверждать, что не является участником конфликта и заявляет о срыве любых переговоров, в случае вступления в силу закона №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях». Об этом в эфире «5 канала» рассказала представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Ольга Айвазовская.

«Состоялось 80-е заседание минской подгруппы. Я говорю 8 – как бесконечность, 0 – как результативность. Это немного черный юмор, но в контексте того, что сейчас происходит в Минске, оно в целом благоприятствует Украине. Я говорю о санкциях, об определенном единстве западных партнеров, об определенном экономическом обескровлении РФ за счет санкций, хоть оно и не такое масштабное, как хотелось бы Украине», – говорит она.

По ее словам, новые вводные на переговорах политической подгруппы в Минске появились на первом в этом году заседании, которое состоялось 18 января, в день, когда Верховная Рада Украины приняла закон №7163.

«Пока предмет дискуссии остается один – это принятие этого закона в части признания Российской Федерации страной-агрессором. Россия старается не озвучивать свою агрессивную позицию, а делать это через представителей ОРДЛО*, которые, по сути, выступают адвокатами РФ, в той части, что Россия не является стороной конфликта, соответственно признание ее агрессором является недружественным шагом со стороны Украины, поэтому – стоит ли продолжать переговоры», – рассказала Айвазовская.

Представитель Украины на переговорах в Минске отметила, что все эти заявления – политическая игра России. «Потому что, с одной стороны, признание России агрессором не нравится РФ, потому что это такое скопление некоторых сигналов и мирового восприятия. С другой стороны – очень хочет РФ использовать принятие этого закона, чтобы обвинить Украину в срыве любых переговоров, как я пониманию, пытается именно так переубедить спецпредставителя США Волкера в двухстороннем формате», – добавила она.

Напомним, 31 января в Минске состоялось 80-е заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе, в ходе которого обсуждались вопросы безопасности, обмен пленными, восстановление связи на неподконтрольной Украине территории Донецкой области, открытие КПВВ «Золотое», экологические и другие проблемы.

Как сообщалось ранее, 18 января в Верховной Раде Украины принят закон №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях». Согласно документу, неподконтрольные территории Донбасса признаны оккупированными, Россия – оккупантом. 19 января депутаты Верховной Рады Украины заблокировали возможность подписания закона №7163, предложив отменить результаты голосования соответствующим проектом постановления №7163-П.

Во вторник, 6 февраля, Верховная Рада Украины соберется на очередную сессию, на которой намерены рассмотреть постановление №7163-П, мешающее подписанию закона №7163.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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