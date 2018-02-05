В Донецкой области 47% населения получают субсидию. Новости

В Донецкой области нет большой задолженности за оплату услуг ЖКХ, потому что почти половина населения получает субсидии. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Несмотря на прифронтовые территории, долги не такие катастрофичные. Мы достаточно существенно поработали с социальной защитой, чтобы люди, которые имеют право на субсидию, ее получили. На сегодняшний день в Донецкой области 47% населения получают субсидии», – говорит он.

Губернатор Донецкой области прокомментировал долги населения в Украине за услуги ЖКХ, которые составляют, по данным статистики, более 32 млрд грн. «Если человек субсидию получает, то он обязательно платит свою часть, и таких долгов катастрофических, в принципе нет. Конечно, есть некоторые задержки субсидий со стороны государственного бюджета, как правило, где-то на 2-3 месяца отстаем, и это также может входить в эти долги – где-то 20% невыплаченной вовремя субсидии», – отметил Жебривский.

Сколько человек являются получателями субсидии в Донецкой области, губернатор не уточнил.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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